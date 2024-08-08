Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Taruh Bunga di Monumen Pembantaian Massal 1965

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:27 WIB
Megawati Taruh Bunga di Monumen Pembantaian Massal 1965
Megawati Seokarnoputri menyambangi monumen tragedi 1965 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengunjungi pameran seni rupa karya Dolorosa Sinaga yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Dalam kunjungannya, Megawati tampak melihat satu per satu karya yang dipamerkan di halaman Gedung A Galeri Nasional serta menaruh bunga di monumen tersebut. 

Pada kesempatan tersebut, Dolorosa juga menjelaskan secara rinci karya-karyanya kepada Megawati.

Salah satu yang turut dipajang adalah monumen pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 silam. "Ini monumen pembantaian massal,” kata Dolorosa kepada Megawati.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu terlihat berhenti sejenak di depan monumen tersebut.  Megawati terlihat haru seraya mengenang kisah di masa lalu tersebut.

Megawati juga menyempatkan untuk menaruh seuntai bunga melati di sisi depan monumen pembantaian massal yang kini dikenal tragedi 1965.

Tak hanya monumen pembantaian massal tahun 1965, Megawati juga melihat langsung Monumen Tragedi Semanggi 1998. Selanjutnya, Megawati bersama rombongan menuju ke dalam museum Nasional untuk melihat lebih banyak lagi karya pameran seni rupa karya Dolorosa Sinaga.

 

