Blak-blakkan, Sekjen PDIP Bongkar Ada Upaya Jegal Anies di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku mendapat informasi adanya upaya menjegal Anies Baswedan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu diungkap Hasto menyusul peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meninggalkan Anies.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Hasto pun mengingatkan kepada pihak manapun untuk menghargai proses demokrasi yang seharusnya bisa ditegakkan. Ia melihat, jika upaya ini benar adanya, maka sebagai pertanda demokrasi pada Pilkada sudah tidak sehat.

"Karena itu lah, PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk pengadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun," ujarnya.

Menurut Hasto, setiap anak bangsa memiliki hak konstitusional untuk dapat dicalonkan. PDIP, kata dia, berharap kehidupan demorkasi harus terus diperjuangkan bersama-sama.

"Dan di Jakarta itu harus menampilkan suatu konstestasi yang menarik, konstestasi yang berkeadaban, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia," pungkasnya.

(Arief Setyadi )