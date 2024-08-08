Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tanpa KIM, Golkar Tak Ciut Tetap Dukung Airin di Pilgub Banten

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:43 WIB
Tanpa KIM, Golkar Tak Ciut Tetap Dukung Airin di Pilgub Banten
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar bersikeras mengusung Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) di Pilkada Banten 2024. Bahkan, partai berlambang pohon beringin telah menawarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar mendukung Airin, namun tak disambut.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, partainya sudah menyiapkan dukungan Airin maju di Pilgub Banten sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, Golkar telah melakukan proses pengujian kepada Airin.

"Kita sudah melakukan proses, tahapan-tahapan pengujian terhadap Ibu Airin, salah satu ujian yang paling nyata konkret itu adalah pada saat kita mencalonkan Ibu Airin untuk menjadi calon anggota DPR RI," ujar Doli di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini bersyukur kepada Airin lantaran bisa meraih suara yang cukup signifikan di Pileg 2024. "Alhamdulillah ibu Airin lolos, dia memperoleh dukungan cukup signifikan sekitar 350 ribuan. Jadi secara elektoral Ibu Airin ini sudah teruji di Banten," ujar Doli.

"Nah, oleh karena itu atas dasar itu kami tetap mengambil keputusan bahwa Ibu Airin kita akan calonkan sebagai calon gubernur," imbuhnya.

