Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Fakta Mengejutkan Tentang Glen Malcolm Conning, Pilot Selandia Baru yang Dibunuh OPM

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:54 WIB
7 Fakta Mengejutkan Tentang Glen Malcolm Conning, Pilot Selandia Baru yang Dibunuh OPM
TNI mengangkat jenazah Glen Malcolm yang dibunuh OPM.
A
A
A

GLEN Malcolm Conning adalah pilot asal Selandia Baru yang meninggal dunia akibat serangan brutal oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok Organisasi Papua Merdeka membunuh Malcolm Conning yang merupakan pilot Helikopter jenis IWN, MD.500 ER PK di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 

Korban merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengatakan Glen Malcolm Conning adalah pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service yang pada tahun 2022. 

Dia berjasa mengangkut peralatan BTS 4G BAKTI Kominfo melalui udara di wilayah Papua. Saat ini jenazahnya telah tiba Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dan selanutnya akan diterbangkan ke Selandia Baru. 

Berikut adalah 7 fakta mengejutkan tentang Glen Malcolm Conning yang perlu diketahui: 

  1. Pilot Berpengalaman di PT Intan Angkasa Air Service. 

Glen Malcolm Conning adalah pilot helikopter yang bekerja untuk PT Intan Angkasa Air Service. Selama bertugas, ia seringkali melakukan penerbangan di wilayah-wilayah terpencil di Papua, membawa berbagai peralatan vital untuk pembangunan daerah tersebut.

  1.  Jasa Besar dalam Pembangunan BTS 4G di Papua. 

Pada tahun 2022, Glen berperan penting dalam membawa peralatan BTS 4G BAKTI Kominfo ke 34 lokasi pembangunan di berbagai distrik terpencil di Papua. Peralatan tersebut termasuk tower, antena, dan transmisi yang sangat sulit dijangkau melalui jalur darat.

  1. Tewas di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. 

Nasib tragis menimpa Glen saat ia ditembak oleh anggota OPM di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Peristiwa ini terjadi saat Glen sedang dalam tugasnya sebagai pilot.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557//kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184//kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907//kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421//kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789//kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732//kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement