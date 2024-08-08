7 Fakta Mengejutkan Tentang Glen Malcolm Conning, Pilot Selandia Baru yang Dibunuh OPM

GLEN Malcolm Conning adalah pilot asal Selandia Baru yang meninggal dunia akibat serangan brutal oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok Organisasi Papua Merdeka membunuh Malcolm Conning yang merupakan pilot Helikopter jenis IWN, MD.500 ER PK di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Korban merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengatakan Glen Malcolm Conning adalah pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service yang pada tahun 2022.

Dia berjasa mengangkut peralatan BTS 4G BAKTI Kominfo melalui udara di wilayah Papua. Saat ini jenazahnya telah tiba Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dan selanutnya akan diterbangkan ke Selandia Baru.

Berikut adalah 7 fakta mengejutkan tentang Glen Malcolm Conning yang perlu diketahui:

Pilot Berpengalaman di PT Intan Angkasa Air Service.

Glen Malcolm Conning adalah pilot helikopter yang bekerja untuk PT Intan Angkasa Air Service. Selama bertugas, ia seringkali melakukan penerbangan di wilayah-wilayah terpencil di Papua, membawa berbagai peralatan vital untuk pembangunan daerah tersebut.

Jasa Besar dalam Pembangunan BTS 4G di Papua.

Pada tahun 2022, Glen berperan penting dalam membawa peralatan BTS 4G BAKTI Kominfo ke 34 lokasi pembangunan di berbagai distrik terpencil di Papua. Peralatan tersebut termasuk tower, antena, dan transmisi yang sangat sulit dijangkau melalui jalur darat.

Tewas di Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Nasib tragis menimpa Glen saat ia ditembak oleh anggota OPM di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Peristiwa ini terjadi saat Glen sedang dalam tugasnya sebagai pilot.