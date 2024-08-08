Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Exit Briefing, Pesan Kapuspen TNI ke Anak Buah: Do Our Best and Let Allah Do the Rest

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:02 WIB
Exit Briefing, Pesan Kapuspen TNI ke Anak Buah: <i>Do Our Best and Let Allah Do the Rest</i>
Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Nugraha Gumilar, menggelar exit briefing kepada seluruh personel Puspen TNI, di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Nugraha menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh personel Puspen TNI yang menjalankan tugas dengan baik demi tercapainya tujuan dan tugas organisasi.

Lebih lanjut, Kapuspen TNI menerangkan bahwa jangan pernah berhenti belajar, terus kembangkan kemampuan diri dan bangun kerjasama tim yang baik. 

"Jangan memandang siapa dia dan apa latar belakangnya, tapi serap dan dengarlah ilmu apa yang bisa kita ambil dari orang tersebut,” jelas Mayjen TNI Nugraha dalam keterangannya.

 

Telusuri berita news lainnya
