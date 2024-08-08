Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Imin Datangi Rumah Dinas Prabowo Subianto, Bahas Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:07 WIB
Gus Imin Datangi Rumah Dinas Prabowo Subianto, Bahas Apa?
Gus Imin saat tiba di rumah dinas Prabowo Subianto (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA -  Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Kedatangan pria yang akrab disapa Gus Imin di tengah beredarnya menguatkan wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dari pantauan di lokasi, Gus Imin tiba pada pukul 18.45 WIB menaiki mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Setibanya di rumah Prabowo, ia  keluar dari mobil dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan celana krem lengkap dengan songkok berwarna hitam. 

Nampak pula turut mendampingi Gus Imin, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Keduanya kemudian disambut oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

Kemudian Gus Imin menyalami Dasco. Mereka pun masuk ke dalam rumah Prabowo. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
