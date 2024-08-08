Pilgub Jakarta, PDIP Buka Peluang Usung Bukan Kadernya

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membuka peluang mengusung bukan kader partainya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Hasto menilai, PDIP juga harus berpikir realistik.

Hal tersebut dikatakan Hasto usai disinggung apakah partainya tetap bersikeras mencalonkan kadernya sendiri pada kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Ya dalam perspektif ideal, petugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif realistik. Maka, kami lihat peta politik di setiap daerah," kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, keputusan apakah mengusung kader internal atau tidak, harus benar-benar dilihat peta politik di daerah tersebut seperti apa. Tak hanya itu, pertimbangan bersama partai politik pengusung lainnya juga harus diperhatikan.

"Bekerja sama dengan partai lain atau mengusung kader yang bisa diterima bersama-sama itu juga merupakan hal yang baik," ujarnya.



(Arief Setyadi )