HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Rumah Airlangga, Ridwan Kamil Kunci Rapat Topik Pertemuan: Enggak Tahu, Diundang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:21 WIB
Ridwan Kamil tiba di kediaman Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyambangi rumah dinas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) malam. Ridwan Kamil menutup rapat topik dalam pertemuan tersebut, namun dikabarkan tak terlepas dari Pilkada Jakarta 2024.

Dari pantauan, RK tiba di rumah Ketua Umum Partai Golkar itu sekitar pukul 19.55 WIB. Nampak, ia mengenakan kaus putih dibalus jas bewarna biru dongker.

RK nampak datang seorang diri dengan berjalan kaki saat tiba di dekat kediaman Airlangga. Ia sempat melempar senyum ke awak media. Namun, Wakil Ketua Umun Partai Golkar itu irit bicara. Ia mengaku hanya memenuhi undangan dari Airlangga.

"Nggak tahu, ini diundang pokoknya, kita menghormati undangan," terang RK.

Sekadar informasi, KIM Plus dikabarkan akan memberi dukungan kepada RK. Hal itu seperti diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"InsyaAllah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 5 Agustus 2024.

Dasco belum mau membeberkan siapa sosok wakil yang akan mendampingi mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu. Dia memastikan dalam waktu dekat akan disampaikan.

"Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media," ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
