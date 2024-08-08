Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu Prabowo, Cak Imin Ngaku Bahas Negara Bukan Cuma Pilkada

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:36 WIB
Usai Bertemu Prabowo, Cak Imin Ngaku Bahas Negara Bukan Cuma Pilkada
Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pertemuan beberapa waktu silam (Foto:Ist/ Tim media Prabowo)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku membahas banyak hal soal negara bukan hanya sekadar Pilkada 2024 saat bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Pertemuan keduanya berlangsung di rumah dinas Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2024). 

Dari pantauan, mobil yang ditumpangi Muhaimin keluar gerbang rumah dinas Prabowo sekitar pukul 20.12 WIB. Nampak pula Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang turut mendampingi Muhaimin.

Ia pun mengaku hanya silaturahmi dalam pertemuan itu. “Tadi udah lama enggak silaturahmi dan hari ini kita bersama-sama silaturahmi antara Pak Prabowo sebagai,” kata Muhaimin dari dalam mobilnya.

Saat disinggung membahas pilkada dalam pertemuan itu, Muhaimin tak menjawab detil. “Macam-macam lah, nanti kita kasih tau,” katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
