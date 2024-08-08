Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Veddriq Leonardo Raih Podium Pertama di Olimpiade, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:45 WIB
Veddriq Leonardo Raih Podium Pertama di Olimpiade, Begini Tanggapan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (foto tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga atas prestasi yang ditorehkan oleh Veddriq Leonardo, yang berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga panjat di Olimpiade Paris 2024.

"Olimpiade Paris 2024 membawa kebanggaan baru bagi Indonesia berkat Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing kebanggaan bangsa, yang meraih medali emas Indonesia pertama di Olimpiade Paris 2024," kata Jokowi dalam unggahannya di akun X, Kamis (8/8/2024).

Medali emas tersebut, kata Jokowi, menjadi sejarah bagi olahraga panjat tebing Indonesia.

"Raihan ini sekaligus menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabang panjang tebing kategori speed wall climbing Olimpiade. Selamat!," kata Jokowi 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183386//gregoria_mariska_tunjung-EvkZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia, Gregoria Mariska yang Kaget Jumpa Rafael Nadal di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180097//simak_kisah_ryoga_dwikiwardana_yang_menjajal_kekuatan_para_olympian_di_amerika_serikat-qG9U_large.jpeg
Kisah Ryoga Dwikiwardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Jajal Kekuatan Para Olympian di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement