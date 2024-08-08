Veddriq Leonardo Raih Podium Pertama di Olimpiade, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga atas prestasi yang ditorehkan oleh Veddriq Leonardo, yang berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga panjat di Olimpiade Paris 2024.

"Olimpiade Paris 2024 membawa kebanggaan baru bagi Indonesia berkat Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing kebanggaan bangsa, yang meraih medali emas Indonesia pertama di Olimpiade Paris 2024," kata Jokowi dalam unggahannya di akun X, Kamis (8/8/2024).

Medali emas tersebut, kata Jokowi, menjadi sejarah bagi olahraga panjat tebing Indonesia.

"Raihan ini sekaligus menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabang panjang tebing kategori speed wall climbing Olimpiade. Selamat!," kata Jokowi