Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Soroti Fenomena Badai PHK dan Kesulitan Gen Z Dapat Kerja

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:54 WIB
DPR Soroti Fenomena Badai PHK dan Kesulitan Gen Z Dapat Kerja
Illustrasi PHK (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memberi atensi lebih, terkait badai PHK yang tengah menjamur, dan dapat berdampak buruk pada perekononian negara. Ditambah, perbincangan di media sosial maupun media massa jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat pesat, khususnya untuk Gen Z. 

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujar Anggota Komisi IX DPR, Charles Meikyansah dalam keterangannya, Kamis (8/8/2023). 

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2%. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama. 

Lebih lanjut, Charles menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," ungkap Charles.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Gen Z PHK Karyawan PHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183662//dpr-QBvP_large.jpg
DPR: Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil Wajib Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563//harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183599//komisi_iv_dpr-EpgM_large.jpg
Sektor Pangan Meningkat, DPR: Konsistensi Kebijakan Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448//dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444//dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183436//dpr-Zw7O_large.jpg
Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement