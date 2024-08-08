DPR Soroti Fenomena Badai PHK dan Kesulitan Gen Z Dapat Kerja

JAKARTA - Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memberi atensi lebih, terkait badai PHK yang tengah menjamur, dan dapat berdampak buruk pada perekononian negara. Ditambah, perbincangan di media sosial maupun media massa jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat pesat, khususnya untuk Gen Z.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujar Anggota Komisi IX DPR, Charles Meikyansah dalam keterangannya, Kamis (8/8/2023).

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2%. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Lebih lanjut, Charles menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," ungkap Charles.