Usai Bertemu Prabowo Subianto, Gus Imin: KIM Plus Itu Apa?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengaku tak mengetahui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal itu diungkapkan Gus Imin saat disinggung kans PKB bergabung KIM Plus usai bertemu dengan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

"KIM Plus itu apa KIM Plus?" kata Gus Muhaimin dari dalam mobil.

KIM Plus merupakan gabungan partai yang mendukung Prabowo-Gibran dengan partai yang tak mendukung paslon nomor urut 2 itu. Sejatinya, KIM Plus dicanangkan untuk kerja sama politik Pilkada 2024.