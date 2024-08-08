Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Kirab Bendera Merah Putih Digelar 10 Agustus, Rute dari Monas ke Bandara Halim

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:05 WIB
Catat! Kirab Bendera Merah Putih Digelar 10 Agustus, Rute dari Monas ke Bandara Halim
Bendera merah putih (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dan dimulai dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Persiapan jelang kirab Bendera Merah Putih untuk perayaan HUT ke-79 RI digelar di Monas. Kirab akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya bender diterbangkan ke IKN.

Kepala Staff Garnisun Tetap 1 Jakarta, Brijen TNI Edi Saputra mengatakan kegiatan persiapan kirab bendera Merah Putih ini berlangsung baik. 

“Kesiapan prosesi ini hari ini kita melaksanakan rangkaian gladi kotor dan gladi beraih dalam rangka kirab bendera Merah Putih dari Jakarta menuju IKN,” ujar Edi di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

“Kita sudah mengatur mengkoordinasikan semua pihak terakit sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan kita semua,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/612/3054726/meriahkan_hut_ke_79_ri_saksikan_live_streaming_nusantara_maju_di_okezonecom-XCSt_large.jpg
Meriahkan HUT ke-79 RI, Saksikan Live Streaming Nusantara Maju di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/612/3051023/viral_panjat_pinang-OkUw_large.jpg
Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050978/polda_riau_gelar_lomba_dan_kampanye_berkendara_aman-I1ga_large.jpeg
Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/519/3050745/hut_ri-ySdc_large.jpg
Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/512/3050743/ledakan-zqTt_large.jpg
Tragis, 5 Orang Terbakar Kena Ledakan Petasan Bambu saat Pawai HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050746/hut_ri-v2Ts_large.jpg
Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement