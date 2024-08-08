Catat! Kirab Bendera Merah Putih Digelar 10 Agustus, Rute dari Monas ke Bandara Halim

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dan dimulai dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Persiapan jelang kirab Bendera Merah Putih untuk perayaan HUT ke-79 RI digelar di Monas. Kirab akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya bender diterbangkan ke IKN.

Kepala Staff Garnisun Tetap 1 Jakarta, Brijen TNI Edi Saputra mengatakan kegiatan persiapan kirab bendera Merah Putih ini berlangsung baik.

“Kesiapan prosesi ini hari ini kita melaksanakan rangkaian gladi kotor dan gladi beraih dalam rangka kirab bendera Merah Putih dari Jakarta menuju IKN,” ujar Edi di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

“Kita sudah mengatur mengkoordinasikan semua pihak terakit sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan kita semua,” imbuhnya.