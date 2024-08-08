Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sinyal PKB Gabung KIM Plus, Dasco Akui Gus Imin dan Prabowo Bahas Pilkada Jakarta 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:13 WIB
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar turut membahas Pilkada 2024, saat bertemu Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Gus Imin, melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di rumah dinas Menteri Pertahanan (Menhan) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Iya betul. Salah satunya ngomongin beberapa Pilkada," kata Dasco saat ditemui di rumah dinas Prabowo.

Tak hanya itu, Dasco juga menyampaikan bahwa Gus Imin turut mengundang Prabowo untuk hadiri Muspimnas dan Muktamar PKB.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
