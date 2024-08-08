Sinyal PKB Gabung KIM Plus, Dasco Akui Gus Imin dan Prabowo Bahas Pilkada Jakarta

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: dok MPI)

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar turut membahas Pilkada 2024, saat bertemu Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Gus Imin, melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di rumah dinas Menteri Pertahanan (Menhan) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Iya betul. Salah satunya ngomongin beberapa Pilkada," kata Dasco saat ditemui di rumah dinas Prabowo.

Tak hanya itu, Dasco juga menyampaikan bahwa Gus Imin turut mengundang Prabowo untuk hadiri Muspimnas dan Muktamar PKB.