Pemimpin Daerah Awards 2024, Hary Tanoesoedibjo: Selamat untuk Pemenang Ini Kebanggaan Bagi Bangsa

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang 'Pemimpin Daerah Awards 2024'. Acara ini diinisiasi oleh Inews Media Grup, yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, Gedung Inews Tower, Kamis (8/8/2024).

HT mengaku bangga di tengah suasana apapun yang kita hadapi saat ini, masih muncul pemimpin daerah yang memberi berkontribusi dalam pembangunan daerah masing-masing.

"Saya ucapkan selamat bagi seluruh pemenang atau peraih awards. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua bagi bangsa Indonesia," ujar HT dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, Pemimpin Daerah Awards 2024 ini memiliki dua tujuan. Yang pertama acara ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pimpinan daerah yang telah berprestasi di wilayahnya.

"Karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang tentunya Indonesia pasti akan lebih maju," katanya.