INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemimpin Daerah Awards 2024, Bamsoet ke Pemenang: Artinya Saudara Terbebas dari Godaan Setan Terkutuk

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:50 WIB
Pemimpin Daerah Awards 2024, Bamsoet ke Pemenang: Artinya Saudara Terbebas dari Godaan Setan Terkutuk
Hary Tanoesoedibjo dan Bambang Soesatyo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo hadir dalam acara penghargaan bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan iNews Media Group, Kamis (8/8/2024). Bamsoet, sapaan akrabnya, mengapresiasi setiap kepala daerah atau pemimpin yang memenangkan awards ini.

“Kalau saudara-saudara malam ini berada di ruangan ini menerima awards itu artinya saudara sudah terbebas dari godaan setan yang terkutuk yaitu harta, tahta, dan wanita,” kata Bambang Soesatyo dalam sambutannya, Kamis (8/8/2024).

Sebab, menurutnya, banyak kepala daerah yang tidak bisa menahan godaan itu. Bahkan alih-alih mendapatkan penghargaan, banyak kepala daerah yang justru terkena operasi tangkap tangan (OTT) lantaran perbuatan korupsinya.

“Karena tidak banyak kepala daerah yang akhirnya kena OTT, tidak saja oleh penegak hukum tapi oleh istri,” kata dia.

Ia kemudian menyinggung sistem Pilkada yang memaksa calon kepala daerah untuk merogoh kocek kantung masing-masing hingga miliaran rupiah. Padahal pendapat kepala daerah jauh di bawah modal itu.

 

