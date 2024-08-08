Indonesia Raih Emas Pertama di Olimpiade Paris, Ketua DPR: Selamat, Terima Kasih Veddriq Leonardo

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi prestasi membanggakan yang diraih Veddriq Leonardo. Atlet panjat tebing itu berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 pertama untuk Indonesia.

“Emaaas, Alhamdullilah. Terima kasih Veddriq Leonardo telah mengumandangkan Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024. Selamat atas prestasi medali emas yang dipersembahkan untuk negeri,” kata Puan dikutip dari akun Instagram-nya, @puanmaharaniri, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Puan merasa bangga atas prestasi yang diraih Veddriq Leonardo. Ia yang menyaksikan jalannya pertandingan mengaku sempat was-was. “Deg-degan sore ini berbuah medali emas pertama Indonesia persembahan Veddriq Leonardo,” ujarnya.

Dewan Pengawas Asian Games 2018 menuturkan, kemenangan dari cabang olahraga panjat tebing ini bisa menjadi semangat bagi atlet lainnya untuk bisa meraih medali. “Ini bisa menjadi motivasi untuk atlet lainnya yang belum bertanding. Yuk masih ada potensi medali lainnya, kawal terus Merah Putih,” ujarnya.

Raihan prestasi Veddriq menjadi bukti, Indonesia memiliki banyak atlet unggul. Kemenangan Veddriq menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabang panjang tebing kategori speed wall climbing Olimpiade.

“Artinya, lumbung medali emas Indonesia di Olimpiade semakin banyak. Bukan hanya dari bulutangkis saja, tapi juga dari cabor-cabor lain di mana Indonesia kini juga unggul,” ujarnya.