INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Airlangga, Kang Emil Dapat Kepastian Maju di Pilgub Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:14 WIB
Bertemu Airlangga, Kang Emil Dapat Kepastian Maju di Pilgub Jakarta
Kang Emil maju di Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil akhirnya mendapat kepastian soal nasibnya pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Hasilnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu akan maju di Pilgub Jakarta.

Hal itu disampaikan Kang Emil usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

"Barusan terkonfirmasi walaupun belum resmi ya, kalau resmi kan nanti di tempat yang proper bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar," kata Kang Emil.

Kang Emil mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan pengumuman secara resmi yang akan disampaikan. Menurutnya, pengumuman itu menunggu kesepakatan dari koalisi partai karena harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil Gubernur.

"Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan. Partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas, maka saya tidak tahu kalau ditanya nama-namanya saya tidak tahu," ujarnya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
