HOME NEWS NASIONAL

Ini Daftar Tokoh Peraih Penghargaan Bergensi Pemimpin Daerah Awards 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:26 WIB
Ini Daftar Tokoh Peraih Penghargaan Bergensi Pemimpin Daerah Awards 2024
Pemimpin Daerah Award 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 5 nama pemenang kategori perorangan tokoh kepala daerah, yang meraih penghargaan 'Pemimpin Daerah Awards 2024'. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya.

Penghargaan perorangan kategori Tokoh Daerah diberikan langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Acara ini diinisiasi oleh Inews Media Group, yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, Gedung Inews Tower,  Kamis (8/8/2024).

Penghargaan pertama diberikan kepada Dr Elly Engelbert Lasut, dalam sub kategori pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Lalu Sub kategori kesetiakawanan sosial di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, diraih oleh Kamarudi Muten.

Sedangkan, untuk sub kategori perempuan inspiratif di Provinsi Sulawesi Barat didapatkan oleh Irmawati Umar. Selanjutnya, H Rendi Solihin Sub kategori, Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di kabupaten Kutai Kartanegara, dan terkahir, Hj Sumiatun untuk, Sub kategori perempuan inspiratif di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang 'Pemimpin Daerah Awards 2024'. HT mengaku bangga, di tengah suasana apapun yang kita hadapi saat ini, masih muncul pemimpin daerah yang memberi berkontribusi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

 

