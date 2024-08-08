Wapres: Selat Lembeh Kota Bitung Jadi Surga Fotografi Laut

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan laut yang melimpah. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah biodiversitas terbesar di dunia dengan 22 tipe ekosistem alami yang tersebar pada 7 wilayah ekoregion dengan kekhasan masing-masing.

“Sebagai contoh, di Selat Lembeh dekat Kota Bitung, terkenal sebagai surga fotografi laut karena biota renik yang khusus ada di lokasi tersebut,” ujar Wapres dalam peluncuran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Bahkan, kata Wapres, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies endemik burung, mamalia, dan reptil terbesar di dunia. “Selama periode tahun 2017 hingga 2021, lebih dari 40 spesies baru telah ditemukan,” ujarnya.

Selain itu, Wapres mengatakan Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti total nilai produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol pada tahun 2023 mencapai 39 triliun rupiah. “Seluruh keanekaragaman hayati ini menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan.”