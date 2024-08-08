Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prihatin Satwa Liar Semakin Langka, Wildlife Journalism Sambangi Untirta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |06:46 WIB
Prihatin Satwa Liar Semakin Langka, Wildlife Journalism Sambangi Untirta
Wildlife Journalism Competition 2024 di Untirta (Foto: MPI)
JAKARTA - Wildlife Journalism Competition 2024 kembali diselenggarakan di ruang serba guna Gedung Fisip Kampus Untirta Sindang Sari, Banten, pada Selasa (6/8/2024). Sambang kampus ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan semakin langkanya satwa liar di Indonesia.

Mengangkat tema "Interaksi Negatif Manusia-Satwa dari Sudut Pandang Jurnalisme Lingkungan" acara itu menghadirkan narasumber kompeten. Diskusi Jurnalistik Wildlife Journalism Competition 2024 menjadi ajang tukar pikiran antara pemateri dengan mahasiswa.

Peneliti Pusdikomling Fikom Unpad, Herlina Agustin yang juga pemateri berharap acara ini bisa mengangkat rasa keprihatinan mahasiswa terdapat satwa langka. 

"Kami berharap dengan kompetisi ini para mahasiswa tertarik untuk membuat semacam karya tulis jurnalistik," ujar Herlina dalam keterangan, Rabu (7/8/2024).

Ia berharap, karya tulis jurnalistik mahasiswa ini bisa berdampak terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut berpartisipasi menjaga satwa langka di Indonesia.
 
"Tentunya bisa di perlombakan dan juga menjadi awareness bagi semua kalangan," sambungnya.

 

