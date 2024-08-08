Awas Macet! Ini Rute Gladi Resik Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi Sebelum Dibawa ke IKN

JAKARTA - Kirab bendera pusaka dan teks proklamasi rencananya akan digelar pada 10 Agustus 2024 nanti. Rangkaian persiapan pun mulai dilakukan.

Untuk hari ini, dijadwalkan akan digelar gladi resik kirab bendera pusaka duplikat yang akan pada dimulai pada pukul 10.00 WIB, Kamis (8/8/2024).

"Pada tanggal 8 Agustus 2024 pukul 10.00-11.30 WIB akan ada gladi rangkaian kirab membawa Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas Jakpus menuju Halim Perdana Kusuma Jaktim," tulis akun Instagram @tmcpoldametro.

Adapun rute yang akan dilalui adalah, Jl. Merdeka Barat, Jl. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Bandara Halim Perdana Kusuma.

Diketahui, Kirab akan digelar dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan.

Bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi bakal diserahkan oleh Heru Budi kepada pasukan pengibar bendera mulai dari Monas menuju ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan ke IKN.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, duplikat bendera pusaka merah putih dan duplikat teks proklamasi akan dibawa dari Monumen Nasional (Monas) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi itu akan diserahkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) kepada Heru selaku Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).