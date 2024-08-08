Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Usut Hubungan Audrey Davis dengan Pemeran Pria di Video Syurnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:18 WIB
JAKARTA - Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, akan mendalami hubungan antara anak musisi David Bayu eks personel Naif, Audrey Davis dengan pemeran pria di video syurnya yang viral. Mereka juga akan didalami soal hubungan dengan dua pelaku penyebarannya, MRS (22) dan JE (35).

"Nanti akan kita update yah," ujarnya saat ditanyai tentang hubungan apa yang dimiliki Audrey dengan pemeran pria di video syur yang viral di medsos itu, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, polisi telah mengantongi identitas pemeran pria yang viral di medsos itu, yang mana saat ini tengah dilakukan profiling. Namun, dia belum memastikan apakah pemeran pria itu bakal diperiksa ke depannya ataukah tidak.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menambahkan, polisi bakal memastikan ada tidaknya hubungan di antara Audrey dengan dua penyebar video syurnya itu yang telah diciduk polisi, MRS (22) dan JE (35). Hingga kini, polisi masih mendalami dan mengembangkan dugaan kasus penyebaran video syur Audrey Davis.

"Ini masih terus dilakukan pendalaman. Nanti kamu pastikan ya," ujarnya.

"Bahwa 2 tersangka penyebar sudah diamankan dan ditahan, motifnya ekonomi. Bahkan, 2 tersangka ini juga berjualan atau memperdagangkan atau mengajak orang menjadi member untuk mendapatkan video porno, dokumen elektronik bermuatan kesusilaan," imbuhnya.
 

(Arief Setyadi )

      
