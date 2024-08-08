Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Yakin PKS Masih Solid Dukung Dirinya di Pilgub Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:33 WIB
Anies Yakin PKS Masih Solid Dukung Dirinya di Pilgub Jakarta
Anies Baswedan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan meyakini ada partai politik yang tetap mendukungnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Anies menekankan itu menyusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membuka peluang menyeberang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung Ridwan Kamil.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya," kata Anies di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Anies optimistis, akan tetap mendapatkan tiket untuk maju di Pilgub Jakarta. Meskipun, banyak kabar yang menyebut partai lain akan mencabut dukungannya. Namun, sikap resmi partai tidak berubah.

"Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan tetap terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai," ujarnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, komunikasi dengan partai politik lain masih berjalan dengan baik untuk memberikan dukungan kepadanya di Pilgub Jakarta.

"Semua komunikasi berjalan, memang banyak komunikasi-komunikasi, percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya, tapi komunikasi itu berjalan diskusi berjalan. Karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta, nanti tercermin kan Pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah, tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
