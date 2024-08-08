Tabrak Lansia hingga Tewas, Sopir Angkot di Depok Ngaku Mengantuk

DEPOK - Sopir angkutan kota (angkot) menabrak ruko dan seorang lansia berinisial S (62) hingga tewas di Margonda, Depok. Kepada polisi, sopir mengaku mengantuk saat mengemudi hingga terjadi kecelakaan.

“(Pengakuan sopir) alasan mengantuk,” kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2024).

Namun, kata Made Budi, Polres Metro Depok masih melakukan serangkaian pemeriksaan atas peristiwa tersebut guna memastikan penyebab kecelakaan. “Masih proses penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, angkot menabrak pejalan kaki lansia berinisial S (62) dan sebuah ruko di Gang Haji Naidih, Pondokcina, Depok. Korban dilaporkan meninggal dunia.

“(Korban) sampai rumah sakit meninggal,” kata Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi, Rabu 7 Agustus 2024.

Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebutkan korban mengalami luka pada bagian kepala.

“Korban meninggal dunia di rumah sakit. (Luka) bagian kepala,” ujarnya.

(Arief Setyadi )