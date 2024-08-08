Ogah Komentar, Heru Budi Klaim Kontes Transgender Tak Ada Kaitannya dengan Pemprov Jakarta

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono lepas tangan menyangkut kontes transgender di Hotel Orchadz, Jakarta Pusat. Ia menila, kegiatan tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

“Saya enggak komentar karena tidak ada izin dari pemerintah,” kata Heru Budi Hartono, Kamis (8/8/2024).

Lebih jauh ia mengaku tak mengerti dengan adanya kegiatan transgender tersebut. Ia pun kembali menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Saya enggak ngerti, Pemda DKI nggak ada kaitannya,” katanya.

Sebelumnya, kontes kecantikan transgender digelar di Hotel Orchadz Jakarta Pusat, Minggu 4 Agustus 2024. Awalnya, mereka mengaku acara Gala Dinner. Itu terungkap usai Satpol PP Jakarta Pusat menggelar rapat bersama pihak kepolisian bersama hotel.

"Kegiatan tersebut sifatnya memang tidak terlihat dari luar. Kemudian didalami memang pengakuannya kegiatan tersebut untuk kegiatan gala dinner," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Purba di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu 7 Agustus 2024.

Menurut dia, tindak pidana ringannya mengarah ke pihak hotel ataupun penyelenggara acara. "Dalam hal ini kami akan tindak lanjuti dengan sanksi, kemungkinan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," sambungnya.