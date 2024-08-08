Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitasnya Diketahui, Polisi Profiling Pemeran Pria di Video Syur Audrey Davis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |15:29 WIB
Identitasnya Diketahui, Polisi Profiling Pemeran Pria di Video Syur Audrey Davis
Audrey Davis (Instagram Audrey Davis)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsu Polda Metro Jaya memastikan sudah mengantongi identitas pemeran pria dalam video syur artis Audrey Davis dan sedang melakukan profiling. Selain itu ada sejumlah fakta baru sudah dimiliki polisi untuk terus mendalami kasus pornografi tersebut.

"Pasti (dilakukan profiling)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, pada wartawan, Kamis (8/8/2024), memastikan sudah punya identitas lawan main Audrey Davis dalam video porno yang viral di media sosial.

Saat ditanyakan apakah pemeran pria tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa, Ade menjawab "nanti ya di-update." 

Terkait dengan fakta-fakta baru yang ditemukan khususnya dari pemeriksaan Audrey, polisi belum bisa membukanya ke publik.

"Karena merupakan materi penyidikan untuk kepentingan pengembangan penyidikan yang sudah dilakukan, sehingga belum bisa kami sampaikan," ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan Audrey Davis sudah diperiksa dua kali masing-masing pada Selasa, 6 Agustus 2024 di mana dicecar enam pertanyan. Pemeriksaan dilanjutkan pada Rabu 7 Agustus kemarin penyidik melontarkan 27 pertanyaan ke anak kandung penyanyi David Bayu 'Naif' itu.

Pada pemeriksaan kemarin, Audrey mengakui ke penyidik bahwa pemeran wanita dalam video syur itu adalah dirinya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183780//budi-bj9O_large.jpg
Polisi Segera Periksa Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183438//roy_suryo-upl1_large.jpg
Tidak Ditahan Polisi, Roy Suryo: Malam Hari Ini Kita Bubar dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183422//polda_metro_jaya-NJR0_large.jpg
Polisi Bakal Periksa Ahli dan Saksi yang Diajukan Roy Suryo Cs Usai Tak Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183417//roy_suryo-VBzu_large.jpg
9 Jam Diperiksa Polisi, Roy Suryo Cs Dicecar 377 Pertanyaan Terkait Fitnah Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183316//budi-rgLp_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Terkini ABH, Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement