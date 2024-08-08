Identitasnya Diketahui, Polisi Profiling Pemeran Pria di Video Syur Audrey Davis

JAKARTA - Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsu Polda Metro Jaya memastikan sudah mengantongi identitas pemeran pria dalam video syur artis Audrey Davis dan sedang melakukan profiling. Selain itu ada sejumlah fakta baru sudah dimiliki polisi untuk terus mendalami kasus pornografi tersebut.

"Pasti (dilakukan profiling)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, pada wartawan, Kamis (8/8/2024), memastikan sudah punya identitas lawan main Audrey Davis dalam video porno yang viral di media sosial.

Saat ditanyakan apakah pemeran pria tersebut bakal dipanggil untuk diperiksa, Ade menjawab "nanti ya di-update."

Terkait dengan fakta-fakta baru yang ditemukan khususnya dari pemeriksaan Audrey, polisi belum bisa membukanya ke publik.

"Karena merupakan materi penyidikan untuk kepentingan pengembangan penyidikan yang sudah dilakukan, sehingga belum bisa kami sampaikan," ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan Audrey Davis sudah diperiksa dua kali masing-masing pada Selasa, 6 Agustus 2024 di mana dicecar enam pertanyan. Pemeriksaan dilanjutkan pada Rabu 7 Agustus kemarin penyidik melontarkan 27 pertanyaan ke anak kandung penyanyi David Bayu 'Naif' itu.

Pada pemeriksaan kemarin, Audrey mengakui ke penyidik bahwa pemeran wanita dalam video syur itu adalah dirinya.



(Salman Mardira)