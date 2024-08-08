Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Depan, Pemprov Jakarta Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dihadiri Gibran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |15:33 WIB
Pekan Depan, Pemprov Jakarta Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dihadiri Gibran
Gibran Rakabuming Raka saat uji coba makan bergizi gratis (Foto: Ant)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba makan bergizi gratis pada pekan depan, Senin 12 Agustus 2024. Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih Gibran Rakabuming Raka rencananya akan hadir dalam kegiatan tersebut.

“Iya Insya Allah Senin (pekan depan uji coba makan gratis). Saya akan mulai uji coba. Ada beberapa SD di Cakung, ada SD di Jakarta Selatan, kalau saya SD ya. Uji coba, nanti teman-teman BUMD bantu bergiliran, kita uji coba untuk makan gratis. Nanti untuk waktunya saya akan hadir juga,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip Kamis (8/8/2024).

Heru Budi menuturkan, uji coba tersebut rencananya turut dihadiri oleh Wapres RI terpilih Gibran Rakabuming Raka. “Ya tentunya beliau sebagai wakil presiden terpilih, saya Pj Gubernur kalau ada waktu bareng,” ujarnya.

Sebagai informasi, Wapres RI terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di SD 4 di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Senin 5 Agustus 2024. Gibran menuturkan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000.

Makan bergizi gratis merupakan program unggulan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Uji coba sudah dilakukan sejumlah wilayah dan mendapat antusias masyarakat.

(Arief Setyadi )

      
