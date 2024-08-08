Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kebut Berkas Firli Bahuri Terkait Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:11 WIB
Polisi Kebut Berkas Firli Bahuri Terkait Kasus Dugaan Pemerasan SYL
Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya tengah melengkapi berkas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri terhadap Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sehingga, berkasnya bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Saat ini penyidik sedang memenuhi petunjuk P19 dan hasil koordinasi dari JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak pada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, polisi sejatinya telah melakukan pelimpahan tahap I atas berkas kasus Firli tersebut ke Kejati DKI Jakarta, hanya saja pihak Kejaksaan mengembalikannya lagi ke polisi untuk dilengkapi. Maka itu, polisi saat ini tengah melengkapi berkas tersebut sesuai petunjuk Jaksa.

 

