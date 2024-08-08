PKS Akan Berlabuh ke KIM Plus, Pilkada DKI Hanya Ada Satu Paslon?

JAKARTA - Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017. Saat itu, PKS berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP

“Dendam masa lalu ini bisa jadi batu sandungan untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya adalah primodialisme. Hal ini yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan,”ujar Agung, Kamis (8/8/2024).

“Nah jadi secara institutional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,”sambungnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Karena, PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

“Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi ga masuk ini secara personalnya. Jadi deadlock. Ya bukan deadlock untuk wakil. Bahkan deadlock secara keseluruhan,”pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir PKS M Kholid mengatakan, ada kesepakatan yang tidak bisa dipenuhi oleh Anies, yakni terkait syarat kursi yang seharusnya bisa dipenuhi dengan menggalang dukungan dari partai lain.