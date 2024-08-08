Ketika Megawati Goreskan Pesan untuk Pelajar Bogor di Pameran InaRI Expo 2024 dan IEMS

Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri saat menulis pesan untuk pelajar di Bogor (foto: MPI/Putra RA)

BOGOR - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri membuka Indonesia Research and Innovation (InaRI) Expo 2024, dan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (8/8/2024).

Didampingi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dari atas podium Megawati menekan tombol peresmian InaRI dan IEMS. Selanjutnya, Megawati berpose dan meninjau sejumlah booth didampingi Laksana. Selama meninjau, Megawati banyak bertanya sejumlah hal di tempat booth yang menarik perhatiannya.

Pengunjung berlomba untuk bisa bersalaman dan swafoto dengan Megawati. Dengan sabar, Ketua Umum PDIP tersebut meladeni permintaan swafoto. Sejumlah pelajar SMP IT Amalia, Bogor, berdiri rapi dan menyapa Megawati. Tertarik dengan para pelajar itu, Megawati bertanya asal sekolah dan meminta mereka untuk rajin belajar.