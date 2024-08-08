Ajak Emak-Emak Bikin Brownies, Zita Anjani: Siapa Tau Jadi Menu Tambahan Makan Siang Gratis

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, karena disebut bolos dan nongkrong di kafe sambil mencicipi brownies. Zita nampaknya tak mau terlalu berlarut-larut dengan cibiran netizen.

Zita malah mengadakan lomba ‘Masak Kue Brownies Sehat dan Rendah Gula’ di Kampung Wisata Pecinan Glodok, Jakarta. Putri Zulkifli Hasan ini sebelumnya juga mengajarkan ibu-ibu pilates.

"Mulai sekarang enggka perlu lagi jauh-jauh ke kafe kalau cuman mau brownies enak. Bisa masak di rumah. Apalagi kalau sehat begini, siapa tahu bisa jadi menu tambahan buat makan siang gratis nanti. Setuju?" kata Zita saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Zita pun turut memuji kreativitas ibu-ibu yang ikut lomba tersebut. Menurutnya, mereka sangat terampil dalam memadukan berbagai jenis bahan makanan yang dilombakan.

“Ibu-ibu nya kreatif dan canggih. Ada yang tepungnya di ganti oat atau pisang. Gulanya pakai gula merah, ada juga pakai madu, bahkan stevia yang zero kalori. Ada juga yang pemanisnya pakai buah-buahan seperti kurma,” ujar Zita Anjani.