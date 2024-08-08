Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ajak Emak-Emak Bikin Brownies, Zita Anjani: Siapa Tau Jadi Menu Tambahan Makan Siang Gratis

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:46 WIB
Ajak Emak-Emak Bikin Brownies, Zita Anjani: Siapa Tau Jadi Menu Tambahan Makan Siang Gratis
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, karena disebut bolos dan nongkrong di kafe sambil mencicipi brownies. Zita nampaknya tak mau terlalu berlarut-larut dengan cibiran netizen.

Zita malah mengadakan lomba ‘Masak Kue Brownies Sehat dan Rendah Gula’ di Kampung Wisata Pecinan Glodok, Jakarta. Putri Zulkifli Hasan ini sebelumnya juga mengajarkan ibu-ibu pilates.

"Mulai sekarang enggka perlu lagi jauh-jauh ke kafe kalau cuman mau brownies enak. Bisa masak di rumah. Apalagi kalau sehat begini, siapa tahu bisa jadi menu tambahan buat makan siang gratis nanti. Setuju?" kata Zita saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Zita pun turut memuji kreativitas ibu-ibu yang ikut lomba tersebut. Menurutnya, mereka sangat terampil dalam memadukan berbagai jenis bahan makanan yang dilombakan.

“Ibu-ibu nya kreatif dan canggih. Ada yang tepungnya di ganti oat atau pisang. Gulanya pakai gula merah, ada juga pakai madu, bahkan stevia yang zero kalori. Ada juga yang pemanisnya pakai buah-buahan seperti kurma,” ujar Zita Anjani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174758//pedagang-zo2v_large.jpg
Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174280//demo_pedagang-0BcS_large.jpg
Protes Raperda KTR, Kelompok Pedagang Demo di DPRD DKI dan Tugu Tani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173392//kawasan_tanpa_rokok-HfET_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut DPRD, Ini Kata Orang Dekat Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/65/3170533//astrid_kuya-Cj5x_large.jpg
Adu Pendidikan Sherina Munaf dengan Anggota DPR Astrid Kuya, Ternyata Berbeda Jauh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement