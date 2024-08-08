Golkar Resmi Usung Benyamin-Pilar Saga di Pilwalkot Tangsel 2024

JAKARTA - Partai Golkar resmi mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di Pilkada 2024. Benyamin-Pilar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung langsung memberikan surat dukungan kepada Benyamin-Pilar Saga di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Ketua Tim Pemenangan Golkar JAWA 1, Iswara bersama Wakil Ketua Umum Andika Hazrumy turut hadir mendampingi.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, dukungan yang diberikan sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Selain itu, melihat rekam jejak dan kapasitas Benyamin-Pilar Saga dalam memimpin dan membawa perubahan positif bagi Tangsel.

Dukungan ini juga penanda bahwa Golkar berkomitmen untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Benyamin-Pilar Saga. Menurutnya, pasangan petahana itu telah menunjukan dedikasi dan kepemimpinan yang solid selama masa jabatannya.

Pasangan tersebut diharapkan dapat melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah berjalan. Selain itu, juga melakukan inovasi baru untuk memajukan Tangsel.