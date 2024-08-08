Dukungan ke Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta Terus Mengalir

JAKARTA - Anggota DPD RI terpilih dari Jakarta Achmad Azran menilai Ridwan Kamil menjadi sosok yang tepat memimpin Jakarta. Ia melatari dukungannya terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024 dengan melihat potensi Jakarta yang mengalami transisi yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Pilgub Jakarta 2024 ini bersejarah. Kita berada di titik yang menentukan, mau kita apain Jakarta ini? Mau diapain warga segitu banyak? Karena itu, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tepat untuk melewati masa transisi ini, dan saya pikir Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat,” ujarnya, dalam keterangannnya, dikutip Kamis (8/8/2024).

Achmad Azran yang mengungkapkan hal tersebut saat dialog dengan dialog Relawan Kita (RK), mengatakan, bahwa sebagai orang Betawi dirinya menangkap kegelisahan masyarakat terhadap masa depan Jakarta. Ia menilai, hal tersebut kurang menjadi pembahasan nasional.

"Sebagai anak Betawi, dan sudah lebih dari 20 tahun berkiprah di organisasi dan komunitas Betawi, saya menangkap kegelisahan masyarakat Betawi terhadap masa depan Jakarta. Ini kurang dibahas oleh para pimpinan nasional ketika membahas ibu kota negara. Yang dibahas hanya ibu kota yang baru, mantan ibu kota mau dikemanain?” katanya.

Pilgub Jakarta 2024, kata Azran, harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang mampu membawa Jakarta melewati masa transisi. Namun, dengan tetap mempertahankan pamor kota bersejarah ini.

Ia mengaku melihat sosok tersebut ada pada Ridwan Kamil. “Saya merasa dekat dan sejalan dengan pemikiran Ridwan Kamil. Saya juga dekat dengan teman-teman Relawan Kita yang selama ini mendukung Ridwan Kamil di pilgub Jakarta. Saya satu visi dengan RK,” ujar Azran.