Cak Imin Sambangi Kediaman Prabowo Subianto, PKB Gabung KIM Plus?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambangi kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024). Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan Cak Imin dan Prabowo juga membahas Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ada dibahas (Pilkada 2024) beberapa persoalan, ada yang sama pencocokan, dan ada juga yang tidak bisa dipaksakan,” ungkap Ahmad Muzani.

Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Subianto pun juga disebut menjadi sinyal apakah PKB berpeluan untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Muzani mengatakan bahwa hasil pertemuan tersebut nantinya akan disampaikan sendiri oleh Cak Imin.

“Ya nanti akan diumumkan oleh Pak Muhaimin, bagian dari hail Mukernas di Jakarta kemarin, yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo,” papar Muzani.