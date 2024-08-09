Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kang Emil: Saya OTW Jakarta, Jusuf Hamka ke Jabar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:00 WIB
Kang Emil: Saya OTW Jakarta, Jusuf Hamka ke Jabar
Kang Emil maju di Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Jusuf Hamka alias Babah Alun tengah dipertimbangkan Partai Golkar untuk menjadi bakal calon wakil Gubernur (Bacawagub) Dedi Mulyadi di Plgub Jabar.

Diketahui Babah Alun batal berkontestasi di Pilgub Jakarta setelah Golkar mencalonkan Kang Emil sebagai Cagub Jakarta.

Hal ini disampaikan Kang Emil usai melakukan pertemuan tertutup bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

"Nah kira-kira begitu. Jadi saya OTW ke Jakarta, sebelah kanan saya (Jusuf Hamka) OTW ke Bandung (Jabar)," ujarnya.

Ridwan Kamil menyebut, sejumlah kader internal yang turut dibahas bersama Airlangga terkait calon pendamping Dedi Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Salah satunya, Jusuf Hamka.

"Jadi di web series nomor episode sekian, ada pergeseran analisa kemungkinan beliau ini dianggap lebih pas di Jabar. Karena kalau di Jakarta kan enggak mungkin Golkar-Golkar karena beliau kan dari Golkar juga," kata Ridwan Kamil.

 

Halaman:
1 2
      
