Inews Media Group Selenggarakan Pemimpin Daerah Awards 2024, MenpanRB: Ini Bentuk Kepedulian

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi atas diselenggarakan acara 'Pemimpin Daerah Awards 2024' yang diinisiasi oleh Inews Media Group. Menurutnya, acara ini salah satu bentuk kepedulian media untuk turut mengapresiasi para pemimpin daerah.

Hal itu dikatakan dia ketika memberikan sambutannya di acara 'Pemimpin Daerah Awards 2024' di Jakarta Concert Hall, Gedung Inews Tower, Kamis (8/8/2024). Dalam kesempatan itu, dirinya turut mengucapkan terimakasih kepada Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo yang selalu memberikan panggung bagi para pemimpin daerah.

"Karena tidak henti-hentinya memberikan panggung dan melakukan evaluasi bagi prestasi-prestasi kepemimpinan daerah. Ini sebagai bentuk kepedulian media tidak hanya menyampaikan informasi tapi memberi motivasi agar para pemimpin daerah terus bekerja dengan baik," ujar Azwar Anas.

Dia menceritakan, atas saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pihaknya sedang mendorong dengan istilah birokrasi berdampak. Sebab selama ini banyak sekali birokasi yang ada namun tidak berdampak untuk rakyat.

"Oleh karena itu maka penilai RB yang dikeluarkan Menpan sekarang kita rombakan langsung ke dampak. Satu dampak kemiskinan, yang kedua investasi, berdampak kepada penahan inflasi dan yang ketiga adalah digitalisasi," sambungnya.

Diketahui, sebanyak 22 instansi pemerintah atau lembaga pemerintah mendapat predikat pemenang dalam tujuh kategori. Kategori-kategori itu meliputi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah dan Pengembangan Pariwisata.