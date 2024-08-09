Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inews Media Group Selenggarakan Pemimpin Daerah Awards 2024, MenpanRB: Ini Bentuk Kepedulian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:23 WIB
Inews Media Group Selenggarakan Pemimpin Daerah Awards 2024, MenpanRB: Ini Bentuk Kepedulian
MenpanRB Abdullah Azwar Anas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi atas diselenggarakan acara 'Pemimpin Daerah Awards 2024' yang diinisiasi oleh Inews Media Group. Menurutnya, acara ini salah satu bentuk kepedulian media untuk turut mengapresiasi para pemimpin daerah.

Hal itu dikatakan dia ketika memberikan sambutannya di acara 'Pemimpin Daerah Awards 2024' di Jakarta Concert Hall, Gedung Inews Tower, Kamis (8/8/2024). Dalam kesempatan itu, dirinya turut mengucapkan terimakasih kepada Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo yang selalu memberikan panggung bagi para pemimpin daerah.

"Karena tidak henti-hentinya memberikan panggung dan melakukan evaluasi bagi prestasi-prestasi kepemimpinan daerah. Ini sebagai bentuk kepedulian media tidak hanya menyampaikan informasi tapi memberi motivasi agar para pemimpin daerah terus bekerja dengan baik," ujar Azwar Anas.

Dia menceritakan, atas saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pihaknya sedang mendorong dengan istilah birokrasi berdampak. Sebab selama ini banyak sekali birokasi yang ada namun tidak berdampak untuk rakyat.

"Oleh karena itu maka penilai RB yang dikeluarkan Menpan sekarang kita rombakan langsung ke dampak. Satu dampak kemiskinan, yang kedua investasi, berdampak kepada penahan inflasi dan yang ketiga adalah digitalisasi," sambungnya.

Diketahui, sebanyak 22 instansi pemerintah atau lembaga pemerintah mendapat predikat pemenang dalam tujuh kategori. Kategori-kategori itu meliputi Pelayanan Publik,  Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah dan Pengembangan Pariwisata.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046368/pemimpin_daerah_awards_2024-e7r6_large.jpg
Pemimpin Daerah Awards, iNews Media Group Berikan Penghargaan Kepada 22 Kepala Daerah dan Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3046333/pemimpin_daerah_award_2024-qJjx_large.jpg
Ini Daftar Tokoh Peraih Penghargaan Bergensi Pemimpin Daerah Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3046328/hary_tanoesoedibjo_dan_bambang_soesatyo-vV5L_large.jpg
Pemimpin Daerah Awards 2024, Bamsoet ke Pemenang: Artinya Saudara Terbebas dari Godaan Setan Terkutuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180678//menkeu_purbaya-a8Y5_large.jpg
Pemda Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Ini Strategi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407//inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180164//inews-f3Ym_large.jpg
Antusiasme Mahasiswa Memuncak saat Rakyat Bersuara Digelar di Unpad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement