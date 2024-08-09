Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Gerindra: Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Bahas Pilgub Jakarta 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |04:14 WIB
Sekjen Gerindra: Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Bahas Pilgub Jakarta 
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kamis (8/8/2024). Pertemuan ini membahas banyak hal, termasuk soal Pilkada 2024.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa momen Cak Imin bertemu dengan Prabowo membahas hasil Mukernas PKB yang sempat dilangsungkan beberapa hari lalu di Jakarta. Saat itu Prabowo berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.

“Jadi Mas Muhaimin selaku Ketum PKB hari ini bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, menyampaikan tentang hasil Mukernas yang dilangsungkan beberapa hari kemarin di Jakarta, di mana Pak Prabowo diundang tapi karena bersamaan dengan kegiatan Mukernas itu Pak Prabowo ada agenda perjalan ke luar negeri, maka Pak Prabowo tidak bisa hadir,” ungkap Ahmad Muzani di depan rumah dinas Menhan, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Muzani mengatakan, Cak Imin dan Prabowo juga sempat membahas perihal Pilkada serentak 2024 ini. Namun, Muzani enggan menyampaikan lebih lanjut mengatakan akan ada beberapa poin yang nantinya disampaikan langsung oleh Cak Imin.

“Ya, Pak Muhaimin masih perlu waktu untuk membahas tentang Pilkada Jakarta, jadi tunggu waktu Pak Imin sendiri akan mengumumkan,” tambahnya.

Sementara itu pertemuan ini juga memberikan sinyal perihal keputusan PKB apakah memberikan dukungan untuk Ridwan Kamil yang diusung KIM Plus menjadi Cagub Derah Khusus Jakarta. Muzani mengatakan bahwa PKB tetap berharap Jakarta bisa dipimpin oleh orang yang bisa membangun kota tersebut.

“Ya kita mengajak PKB untuk bersama-sama membangun Jakarta, supaya kota yang kita cintai, kota yang menjadi kebanggaan kita itu bisa dibangun bersama oleh kekuatan politik nasional yang lebih besar, agar stabilitas dan kepastian politik yang ke depannya,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
