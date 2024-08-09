Polisi Sebut Jasad Eks Bupati Jembrana Ditemukan di Dekat Dapur, Istrinya di Kasur

JAKARTA - Mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya A Sri Wulan Trisna ditemukan tewas di kediamannya Jalan Gurita IV No 6, Kota Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2024. Jenazah Ida Ardana ditemukan di dekat dapur sementara istrinya di kasur.

"Kedua korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya yang mana korban Ida Bagus Ardana diketemukan tergeletak dekat pintu dapur sedangkan korban Sri Wulan Trisna diketemukan meninggal terlentang di atas tempat tidur," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan kedua jenazah ditemukan pada Kamis, 08 Agustus 2024 Pukul 22.16 WITA. Saat ditemukan jasad jenazah sudah mulai membusuk.

"Kedua jenazah sudah mengeluarkan bau tak sedap dan sudah membusuk. Penyebab pasti kematian masih dalam proses penyelidikan lanjut," ujar Jansen.

Diketahui, penemuan mayat pasangan suami istri (pasutri) itu sempat menghebohkan warga di Jalan Gurita, Kelurahan Karya Darma, Kota Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2024.