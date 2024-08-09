Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemprov Sultra Terima Penghargaan Universal Health Coverage UHC Award 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:39 WIB
Pemprov Sultra Terima Penghargaan Universal Health Coverage UHC Award 2024
Pemprov Sultra Terima Penghargaan.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto, meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama. Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada acara penyerahan penghargaan UHC yang diselenggarakan di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Pemerintah Provinsi beserta seluruh jajaran pada 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, stakeholder dan para pihak terkait dinilai berhasil dalam capaian Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai angka 100 persen.

"Penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

"Selamat kepada Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota yang telah menerima penghargaan UHC award tahun 2024. Tentunya pencapaian ini menjadi _benchmark_ bagi daerah lain yang ingin mewujudkan UHC. Bagi Pemda yang telah menerima penghargaan ini, kami berharap untuk lebih tingkatkan kepesertaan hingga akhirnya terwujudnya UHC pada seluruh daerah di Indonesia," harapnya.

Kegiatan dilanjutkan, dengan penyerahan penghargaan UHC award kategori utama kepada Pemerintah Daerah terpilih.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menyampaikan, "Penghargaan UHC ini kami berikan sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183190//highend-Scu2_large.jpg
Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182834//prof_ariawan_gunandi-AFa7_large.jpg
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180040//mnc_guna-APqi_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886//mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604//pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement