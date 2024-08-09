Profil Ida Bagus Ardana Eks Bupati Jembrana yang Ditemukan Tewas di Rumahnya

JAKARTA - Mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya AAA Sri Wulan Trisna ditemukan tewas di kediamannya, Jalan Gurita IV Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2024) malam. Berikut profil dari Ida Bagus Ardana.

Ida Ardana merupakan Bupati dua periode. Dia menjabat sejak 1980-1985 dan 1985-1990 atau kepala daerah yang menjabat pada saat pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Belum diketahui pasti penyebab kematian Ida Bagus dan istrinya. Saat ini Polda Bali masih terus mendalami kematian pasangan suami istri tersebut.

Sebelumnya Ida Bagus dan istrinya ditemukan tewas di kediamannya. Kondisi jenazah ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak baik atau dalam keadaan yang sudah membusuk.

"Kedua Korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya yang mana korban Drs Ida Bagus Ardana diketemukan tergeletak deket pintu dapur sedangkan korban Sri Wulan Trisna diketemukan meninggal terlentang di atas tempat tidur," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).