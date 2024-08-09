Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karier Mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus Spesialis Tempur Turun ke Lokasi Pembunuhan Pilot Selandia Baru

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:58 WIB
JAKARTA - Karier mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus spesialis tempur turun ke lokasi pembunuhan pilot Selandia Baru.

Apalagi  pria berdarah Batak dengan marga Tampubolon ini jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992. Tentunya, dia sudah menjalani berbagai penugasan operasi. Termasuk pernah ikut turun ke lokasi pembunuhan pilot Selandia Baru. 

Berikut karier mentereng Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus spesialis tempur turun ke lokasi pembunuhan pilot Selandia Baru:

Richard lahir di Jakarta pada 24 Mei 1969. Setelah lulus, ia masuk kecabangan Infanteri Kopassus. Richard menghabiskan sebagian besar karier militernya di Korps Baret Merah.

Sebagai prajurit pasukan khusus, Richard sudah menjalani berbagai penugasan operasi.

Beberapa posisi strategis yang pernah diembannya antara lain Pabandya Lid Sintel Kopassus, Danyon 11/Grup 1/Kopassus, Wadan Grup 2/Kopassus, Asintel Danjen Kopassus (2014), Komandan Grup 2/Kopassus (2014-2015), Komandan Grup 3/Kopassus (2015), Danrindam VI/Mulawarman (2016), dan Danrem 023/Kawal Samudera (2016-2017).

Pada 2017, Richard kembali ke Kopassus sebagai Wadanjen Kopassus dan menyandang pangkat Brigjen TNI.

Selanjutnya, Richard menjabat sebagai Kasdam VI/Mulawarman (2018-2019), Kaskogabwilhan I (2019-2020), dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI. Pada periode 2020-2021, ia ditugaskan sebagai Dankoopssus TNI dan kemudian menjadi Pangdam XVI/Pattimura (2021-2022).

Karier Richard semakin cemerlang saat ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) pada 2022-2023, menggantikan Letjen Rudianto, dengan kenaikan pangkat menjadi Letjen TNI.

 

