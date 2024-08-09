Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Pencegahan Konflik Pilkada 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:58 WIB
Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Pencegahan Konflik Pilkada 2024
Kaops NCS Polri Irjen Asep Edi Suheri. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, wilayah tersebut salah satu yang memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi. 

Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis, 8 Agustus 2024.  

"Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Asep yang juga Wakabareskrim Polri.

Menurutnya pelbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.  

"Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.

 

