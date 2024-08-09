Fakta-Fakta Mantan Bupati Jembrana dan Istri Ditemukan Tewas di Rumahnya

JAKARTA - Mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana (84) dan istrinya A Sri Wilan Trisna (64) ditemukan tewas di dalam rumahnya Jalan Gurita IV No 6, Kota Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2024. Polisi melakukan penyelidikan guna mendalami penyebab meninggalnya dua orang tersebut.

Berikut fakta-fakta terkini dari kasus tewasnta eks Bupati Jembrana.

1. Jasad dalam keadaan membusuk saat ditemukan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan bahwa kondisi jasad mantan Bupati Jembrana dan istrinya saat ditemukan tak bernyawa sudah dalam kondisi tidak baik.

"Kedua jenazah sudah mengeluarkan bau tak sedap dan sudah membusuk," ujar Jansen dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

2. Polisi selidiki penyebab kematian.

Polisi menyatakan bahwa telah melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab tewasnya mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana (84) dan istrinya A Sri Wilan Trisna (64). Jasad keduanya ditemukan sudah meninggal dunia di rumahnya oleh warga setempat.

“Penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan,” ujar Jansen.