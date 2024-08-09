Kronologi Kasus Mantan Bupati Jembrana yang Ditemukan Tewas di Rumahnya

JAKARTA - Jasad mantan Bupati Jembrana, Bali Ida Bagus Ardana (84) dan istrinya A Sri Wilan Trisna (64) ditemukan tewas di rumahnya Jalan Gurita IV No. 6, Sesetan, Denpasar Selatan. Awalnya warga merasa curiga akibat mencium bau yang tidak sedap.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan bahwa, penemuan jasad kedua pasangan suami istri tersebut pada Kamis 8 Agustus 2024, malam waktu setempat.

"Kamis (8/8) pukul 22.16 WITA, pelapor Ida Bagus Kristony K (53)," kata Jansen kepada Okezone, Jumat (9/8/2024).

Jansen menyebut pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian kedua korban. Ia enggan berspekulasi ada tidaknya luka tusuk dan sejenisnya saat korban ditemukan.

"Penyebab kematian masih dalam proses penyelidikan lanjut. Kalau sudah ada kepastian penyebabnya nanti akan diinfokan, tolong jangan menduga-duga, kita hormati keluarga yang sedang berduka," ucapnya.