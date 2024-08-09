Soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, KPU: Kita Punya Pengalaman di Makassar

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggelar Pilkada serentak 2024, apabila di satu daerah pasangan calon akan bertarung melawan kotak kosong. Lembaga penyelenggara Pemillu itu menyatakan telah memiliki pengalaman saat Pilwalkot di Makassar.

Hal itu Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam program One on One 'Ujian KPU di Pilkada 2024' di Sindonews TV yang akan tayang pada Jumat (9/8/2024).

"Kotak kosong, dalam pengalaman kita itu memang ada, bahkan dalam pengalaman Pillkada di Sulawesi Selatan di kota Makassar pernah kotak kosong menang," kata Afifuddin ketika ditanya soal kotak kosong oleh host One on One, Samuel Purba.

Afifuddin mengatakan, secara ideal kontestasi atau kompetisi pemilihan kepala daerah ini ialah pertarungan antar pasangan calon (Paslon), bukan Paslon vs kontak kosong. Oleh sebab itu dia berharap digelar pilkada nanti tak ada kotak kosong.

"Kami ini kan juga ingin yang namanya negara Demokrasi yang berkembang baik itu, tidak kurang kandidat tidak kurang paslon kan idealnya gitu," ucapnya.