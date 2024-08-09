Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nurul Ghufron Sebut Peserta yang Lolos Tes Tertulis Capim KPK Miliki Integritas

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |09:20 WIB
Wakil Ketua KPK. Dok: Okezone.
Wakil Ketua KPK. Dok: Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kembali mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) Lembaga Antirasuah. Ia pun menjadi salah satu peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis. 

"Alhamdulillah saya lolos untuk tahap selanjutnya, bersama dengan orang orang yang saya kenal memang baik dan punya integritas," kata Ghufron saat dihubungi wartawan yang dikutip Jumat (9/8/2024). 

Selain Ghufron, pimpinan KPK lainnya, Johanis Tanak juga menjadi bagian dari 40 peserta yang lolos tes tertulis. Setelah tes tertulis, mereka yang lolos akan menjalani profile assesment di akhir Agustus ini. 

"Selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk proses assesment, mohon doanya kepada segenap bangsa Indonesia," ujarnya. 

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis daftar nama yang lolos tes tertulis. 

 

      
