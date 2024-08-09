Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Dewan Syuro PKB Akan Beri Masukan ke Pansus Hubungan PKB-NU

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |09:51 WIB
Hari Ini, Dewan Syuro PKB Akan Beri Masukan ke Pansus Hubungan PKB-NU
Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima
A
A
A

JAKARTA - Belasan Anggota Dewan Syuro PKB baik yang masih berstatus aktif maupun tidak berencana mendatangi Kantor PBNU, Jumat (9/8/2024) siang. Kedatangan mereka adalah untuk beraudensi dengan Pansus hubungan PKB-NU.

Sebelum mendatangi PBNU, para Dewan Syuro ini juga telah berkirim surat ke PBNU. Mereka berharap bisa diundang Pansus PKB bentukan PBNU untuk menambahkan kesaksian mengenai kondisi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, biasa disapa.

“Iya para kiai anggota Dewan Syuro ini telah memberitahu kami. Insya Allah besok mereka akan kami terima di lantai lima gedung PBNU,” kata Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima, dikutip, Jumat (9/8/2024).

Para anggota Dewan Syuro PKB yang datang, umumnya berasal dari DPC PKB di Jawa. Mereka terdiri dari 5 pengurus yang masih aktif, dan 4 mantan pengurus PKB. Semuanya 12 orang.

Kepada tim PBNU, para kiai ini akan curhat mengenai PKB pasca-kepemimpinan Gus Dur. 

 

Halaman:
1 2
      
