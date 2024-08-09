Jokowi Janjikan Bonus ke Atlet Peraih Emas Olimpiade

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bonus terhadap dua atlet Indonesia yang berhasil menyumbangkan emas pada Olimpiade Paris 2024. Pemberian bonus tersebut, katanya, masih dalam pembahasan.

Kedua atlet yang berhasil mempersembahkan emas yakni atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor Speed putra dan lifter angkat besi Rizki Junianto.

"Iya saya juga kan baru anu apa tahu di subuh tadi, nanti dibicarakan. Yang jelas pasti ada bonus," kata Jokowi dalam keterangannya di JCC, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Jokowi pun mengapresiasi dua emas yang dipersembahkan yakni dari atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor Speed putra dan lifter angkat besi Rizki Junianto. Keduanya mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

"Iyaa saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat. Saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari veddriq leonardo di panjat tebing dan juga baru saja rizki juniansyah di angkat besi," ujar Jokowi.