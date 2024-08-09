Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Mantan Bupati Jembrana Ditemukan Tewas Bersama Istri

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |10:24 WIB
Detik-Detik Mantan Bupati Jembrana Ditemukan Tewas Bersama Istri
Mantan Bupati Jembrana bersama istrinya ditekan meninggal dunia dalam kondisi membusuk (Foto : iNews)
A
A
A

DETIK-detik penemuan jasad mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya A Sri Wulan Trisna akan dibahas pada artikel ini. Diketahui, keduanya ditemukan tewas di kediamannya Jalan Gurita IV No 6, Kota Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2024. 

Untuk jenazah Ida Ardana ditemukan di dekat dapur, sementara istrinya di kasur.

Diketahui, penemuan mayat pasangan suami istri (pasutri) itu sempat menghebohkan warga di Jalan Gurita, Kelurahan Karya Darma, Kota Denpasar, Bali. 

Penemuan mayat bermula dari warga yang curiga adanya bau menyengat dari lokasi penemuan mayat. Di sisi lain, korban sudah tak pernah keluar rumah dalam beberapa hari dengan kondisi rumah digembok.

Warga pun kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian dan pihak keluarga.

Saat itu masuk ke dalam rumah, warga melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa.

"Kedua korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya yang mana korban Ida Bagus Ardana diketemukan tergeletak dekat pintu dapur sedangkan korban Sri Wulan Trisna diketemukan meninggal terlentang di atas tempat tidur," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175362//lokasi_penemuan_mayat_terapis_di_jaksel-rL50_large.jpg
Kasus Kematian Terapis Pejaten, Polisi Koordinasi dengan Dukcapil Pastikan Identitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174028//penemuan_mayat_terapi_muda-WSMv_large.jpg
Misteri Kematian Terapis Muda di Pejaten, Ada Luka Lecet di Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171666//kosan_lokasi_penemuan_mayat_bocah-sDc9_large.jpg
Kasus Bocah 8 Tahun Tewas di Indekos Penjaringan, Polisi Periksa 5 Saksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193//mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164431//pria_ditemukan_tewas_terikat_lakban-nrUp_large.jpg
Sadis! Pria 37 Tahun Ditemukan Tewas Terikat Lakban di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement