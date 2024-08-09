Detik-Detik Mantan Bupati Jembrana Ditemukan Tewas Bersama Istri

Mantan Bupati Jembrana bersama istrinya ditekan meninggal dunia dalam kondisi membusuk (Foto : iNews)

DETIK-detik penemuan jasad mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya A Sri Wulan Trisna akan dibahas pada artikel ini. Diketahui, keduanya ditemukan tewas di kediamannya Jalan Gurita IV No 6, Kota Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2024.

Untuk jenazah Ida Ardana ditemukan di dekat dapur, sementara istrinya di kasur.

Diketahui, penemuan mayat pasangan suami istri (pasutri) itu sempat menghebohkan warga di Jalan Gurita, Kelurahan Karya Darma, Kota Denpasar, Bali.

Penemuan mayat bermula dari warga yang curiga adanya bau menyengat dari lokasi penemuan mayat. Di sisi lain, korban sudah tak pernah keluar rumah dalam beberapa hari dengan kondisi rumah digembok.

Warga pun kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian dan pihak keluarga.

Saat itu masuk ke dalam rumah, warga melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa.

"Kedua korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya yang mana korban Ida Bagus Ardana diketemukan tergeletak dekat pintu dapur sedangkan korban Sri Wulan Trisna diketemukan meninggal terlentang di atas tempat tidur," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).